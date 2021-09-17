Долгожданная премьера самого романтического реалити страны – смотрите онлайн проект Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 на сайте СТБ!

Сегодня популярная певица Злата Огневич начнет новую страницу своей жизни, первое место в котором займут личные отношения и поиск настоящей любви. В лучах славы, на сцене с микрофоном мы знаем абсолютно другую Злату, артистку и талантливую музыкантшу. Однако в реалити Холостячка 2021 героиня познакомит нас и участников с собой как женщиной. Оставайтесь с нами – мы начинаем романтическое путешествие.

Злата Огневич познакомится с десятками харизматичных, уверенных в себе и самореализованных мужчин. За ее сердце попытаются бороться профессиональный танцовщик Максим Ежов, коллега по музыкальному ремеслу и друг Сергей Асафатов, известный блогер и психолог Роман Свечкоренко и многие другие статные мужчины. Кому удастся удивить Злату и получить бутоньерку? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн реалити Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 на СТБ!

Холостячка 2 сезон – все выпуски