Довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті країни – дивіться онлайн проєкт Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 на сайті СТБ!

Сьогодні популярна співачка Злата Огнєвіч почне нову сторінку свого життя, перше місце в якому займуть особисті стосунки та пошук справжнього кохання. У променях слави, на сцені з мікрофоном ми знаємо абсолютно іншу Злату, артистку та талановиту музикантку. Проте в реаліті Холостячка 2021 героїня познайомить нас і учасників із собою як жінкою. Залишайтеся з нами – ми починаємо романтичну подорож.

Злата Огнєвіч познайомиться з десятками харизматичних, впевнених у собі та самореалізованих чоловіків. За її серце спробують змагатися професійний танцівник Максим Єжов, колега по музичному ремеслу та друг Сергій Асафатов, відомий блогер і психолог Роман Свічкоренко та багато інших статних чоловіків. Кому вдасться здивувати Злату та отримати бутоньєрку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн реаліті Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 на СТБ!

Холостячка 2 сезон – усі випуски