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Video: Холостячка 2 сезон 4 выпуск часть 1 от 08.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 4 выпуск от 08 октября 2021 часть 1 - Свидание с Александром, Васко и Романом Свечкаренко. Холостячка 2 сезон 4 эфир от 08.10.2021
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Вы смотрите романтическое реалити Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021, в котором начинается неделя талантов.

Александр Борзенко, который некоторое время отсутствовал на проекте из-за работы, решил научить Злату Огневич тому, что умеет сам. Александр показал девушке, как обращаться с оружием, надевать наручники и самообороняться. Понравилось ли Злате такое брутальное свидание?

В проекте Холостячка 2021 Васко и Роман Свечкоренко вместе со Златой побывали на групповом свидании, на котором не смогли скрывать свою ревность. Атмосфера конкуренции настолько витала в воздухе, что даже самой Злате стало некомфортно. Кто же из этих участников получил розу в конце встречи? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 4 выпуск часть 2 от 08.10.2021

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