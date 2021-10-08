Вы смотрите романтическое реалити Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021, в котором начинается неделя талантов.

Александр Борзенко, который некоторое время отсутствовал на проекте из-за работы, решил научить Злату Огневич тому, что умеет сам. Александр показал девушке, как обращаться с оружием, надевать наручники и самообороняться. Понравилось ли Злате такое брутальное свидание?

В проекте Холостячка 2021 Васко и Роман Свечкоренко вместе со Златой побывали на групповом свидании, на котором не смогли скрывать свою ревность. Атмосфера конкуренции настолько витала в воздухе, что даже самой Злате стало некомфортно. Кто же из этих участников получил розу в конце встречи? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 4 выпуск часть 2 от 08.10.2021