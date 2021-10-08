Ви дивитесь романтичне реаліті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021, в якому починається тиждень талантів.

Олександр Борзенко, який деякий час був відсутній на проєкті через роботу, вирішив навчити Злату Огнєвіч того, що вміє сам. Олександр показав дівчині, як поводитися зі зброєю, надягати наручники і самооборонятися. Чи сподобалося Златі таке брутальне побачення?

У проєкті Холостячка 2021 Васко і Роман Свічкоренко разом зі Златою побували на груповому побаченні, на якому не змогли приховати свої ревнощі. Атмосфера конкуренції настільки витала в повітрі, що навіть самій Златі стало некомфортно. Хто ж з цих учасників отримав троянду в кінці зустрічі? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 4 випуск частину 2 від 08.10.2021