Ви дивитеся церемонію троянд в романтичному проєкті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021 на сайті СТБ.

Цього тижня у Злати Огнєвіч встигли з’явитися сумніви щодо деяких учасників проєкту, які мало проявляли ініціативу. Дмитро Шевченко вибрав тактику «спостерігати зі сторони», і співачка почала думати, що просто нецікава йому. Але ж у них було таке прекрасне побачення у 2 випуску… Чи отримав Дмитро ще один шанс? Дізнаєтеся в проєкті Холостячка 2021.

Златі Огнєвіч з кожним разом все складніше і складніше приймати рішення щодо того, хто ж в черговий раз поїде додому. Кого Златі доведеться відпустити цього разу? Не пропустіть зворушливий фінал тижня в проєкті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021