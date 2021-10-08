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Video: Холостячка 2 сезон 4 випуск частина 3 від 08.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 4 випуск від 08 жовтня 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостячка 2 сезон 4 ефір від 08.10.2021
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Ви дивитеся церемонію троянд в романтичному проєкті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021 на сайті СТБ.

Цього тижня у Злати Огнєвіч встигли з’явитися сумніви щодо деяких учасників проєкту, які мало проявляли ініціативу. Дмитро Шевченко вибрав тактику «спостерігати зі сторони», і співачка почала думати, що просто нецікава йому. Але ж у них було таке прекрасне побачення у 2 випуску… Чи отримав Дмитро ще один шанс? Дізнаєтеся в проєкті Холостячка 2021.

Златі Огнєвіч з кожним разом все складніше і складніше приймати рішення щодо того, хто ж в черговий раз поїде додому. Кого Златі доведеться відпустити цього разу? Не пропустіть зворушливий фінал тижня в проєкті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021

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