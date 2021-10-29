Вы смотрите церемонию роз в Одессе в проекте Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021 на сайте СТБ.

Слабыми звеньями этой недели оказались Роман Васильев, Олег Плахотнюк и Андрей Хветкевич. Именно эти мужчины либо совсем не проявляли активность по отношению к Злате, либо же показали свою темную сторону, которая не пришлась холостячке по душе. Роман некрасиво повел себя на индивидуальном свидании, где заставлял Злату делать то, что она не хочет. А обстоятельства прошлых отношений Олега очень смутили певицу, и она заметила, что ему тяжело сдерживать эмоции. Но самое шаткое положение у Андрея Хветкевича, который был крайне пассивен всю седьмую неделю. Кого же из них Злата отправила домой? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021