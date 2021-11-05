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На прошлой церемонии роз Злата Огневич пригласила на свидание Андрея Задворного, что очень удивило остальных участников проекта. Андрей чаще остальных мужчин был на индивидуальных свиданиях, а значит главная героиня реалити Холостячка 2021 испытывает к нему сильные чувства. Андрей и Злата отправились летать на аэрошютах, а после обмазывали друг друга лечебными грязями. Олегу Плахотнюку тоже повезло сократить физическую дистанцию со Златой Огневич. Мужчина провел для певицы мастер-класс по стретчингу, и некоторые позы были просто на грани фола. Но помогло ли это Олегу вырваться в фавориты Златы? Смотрите прямо сейчас в проекте Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 2 от 05.11.2021