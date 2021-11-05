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Video: Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 1 от 05.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 8 выпуск от 05 ноября 2021 часть 1 - Свидание с Андреем Задворным и Олегом Плахотнюком. Холостячка 2 сезон 8 эфир от 05.11.2021
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Вы смотрите романтическое реалити Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021 на сайте СТБ. 

На прошлой церемонии роз Злата Огневич пригласила на свидание Андрея Задворного, что очень удивило остальных участников проекта. Андрей чаще остальных мужчин был на индивидуальных свиданиях, а значит главная героиня реалити Холостячка 2021 испытывает к нему сильные чувства. Андрей и Злата отправились летать на аэрошютах, а после обмазывали друг друга лечебными грязями. Олегу Плахотнюку тоже повезло сократить физическую дистанцию со Златой Огневич. Мужчина провел для певицы мастер-класс по стретчингу, и некоторые позы были просто на грани фола. Но помогло ли это Олегу вырваться в фавориты Златы? Смотрите прямо сейчас в проекте Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 2 от 05.11.2021

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