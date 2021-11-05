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Video: Холостячка 2 сезон 8 випуск частина 1 від 05.11.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 8 випуск від 05 листопада 2021 частина 1 - Побачення з Андрієм Задворним та Олегом Плахотнюком. Холостячка 2 сезон 8 ефір від 05.11.2021
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Ви дивитеся романтичне реаліті Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021 на сайті СТБ.

Минулої церемонії троянд Злата Огнєвіч запросила на побачення Андрія Задворного, що дуже здивувало решту учасників проєкту. Андрій частіше за інших чоловіків був на індивідуальних побаченнях, а значить головна героїня реаліті Холостячка 2021 має до нього сильні почуття. Андрій та Злата вирушили літати на аерошутах, а потім обмазували одне одного лікувальними грязями. Олегу Плахотнюку теж пощастило скоротити фізичну дистанцію зі Златою Огнєвіч. Чоловік провів для співачки майстер-клас зі стретчингу, і деякі пози були просто на межі фолу. Але чи допомогло це Олегу вирватися у фаворити Злати? Дивіться просто зараз у проєкті Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 8 випуск частину 2 від 05.11.2021

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