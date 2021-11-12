Неделя знакомств с жизнью каждого участника реалити Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021 – смотрите проект прямо сейчас на сайте СТБ. Злата Огневич уже познакомила мужчин с некоторыми аспектами своей жизни и теперь хочет узнать, как живут ее избранники. Дмитрий Шевченко проведет Злату по всем своим самым любимым местам во Львове, а Максим Тарапата покажет, как мог бы выглядеть их общий с главной героиней проекта Холостячка 2021 дом. Андрей Хветкевич устроит для певицы Новый год посреди лета, а Андрей Задворный познакомит Злату со своей бывшей женой и их общей дочерью. В реалити Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021 вы узнаете, какое из этих свиданий понравилось Злате больше всего.

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