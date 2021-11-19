Романтичне реаліті Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021 покаже, як пройшло знайомство Злати Огнєвіч із сім’ями Андрія Хветкевича та Макса Тарапати. Брат і мама Андрія виявилися такими ж шанувальниками екстриму, як і сам чоловік, тому знайомство зі Златою почалося зі спільного підйому на скелю. Холостячці припало таке до душі, адже клаймбінг – одне з її улюблених хобі. У проєкті Холостячка 2021 велика та дружна родина Максима Тарапати спочатку справила приємне враження на Злату, але пізніше рідні учасника змусили дівчину сильно понервувати. Що саме збентежило Злату у спілкуванні з двоюрідною сестрою та дядьком Максима? Не пропустіть знайомство співачки з родиною фаворита у реаліті Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 10 випуск частину 2 від 19.11.2021