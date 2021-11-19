Вы смотрите церемонию роз в проекте Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021, в котором станет известно, кто вошел в финальную тройку. Принимать решение очень сложно, ведь Злате понравились все семьи участников. Гостеприимство, искренность и любовь к своим сыновьям – все это не смогло оставить Злату Огневич равнодушной. В проекте Холостячка 2021 Злате придется выбирать исключительно сердцем, так как не ко всем мужчинам у девушки есть сильные чувства. Какой мужчина так и не смог подарить девушке яркие эмоции, чтобы претендовать на дальнейшее участие в реалити? Ответ на этот вопрос вы узнаете прямо сейчас в проекте Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 на сайте СТБ.

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