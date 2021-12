Після фіналу 2 сезону «Холостячки» багато зірок українського шоу-бізнесу стали на захист Злати Огнєвіч і її вибору. Не змогли обійти цю тему стороною і екс-Холостяк Нікіта Добринін з дружиною Дашею Квітковою. Пара не з чуток знає, що знайти кохання на проєкті більш ніж реально. Вони поділилися своїми думками про це.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова пов’язали свої долі після проєкту «Холостяк»-9. Зараз пара щаслива в шлюбі і має прекрасного сина Лева. Після фіналу реаліті «Холостячка»-2 на своїй сторінці в Instagram Нікіта і Даша поділилися думкою про те, чому в декого не складаються стосунки на проєкті.

Нікіта і Даша припустили, що після проєкту учасникам не вдається побудувати стосунки через те, що вони не усвідомлюють настання реальності і що після зйомки буде продовження. А на цьому етапі доводиться брати відповідальність за пару, і багатьох це лякає.

