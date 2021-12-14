Після фіналу 2 сезону «Холостячки» багато зірок українського шоу-бізнесу стали на захист Злати Огнєвіч і її вибору. Не змогли обійти цю тему стороною і екс-Холостяк Нікіта Добринін з дружиною Дашею Квітковою. Пара не з чуток знає, що знайти кохання на проєкті більш ніж реально. Вони поділилися своїми думками про це.

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Нікіта Добринін і Даша Квіткова пов’язали свої долі після проєкту «Холостяк»-9. Зараз пара щаслива в шлюбі і має прекрасного сина Лева. Після фіналу реаліті «Холостячка»-2 на своїй сторінці в Instagram Нікіта і Даша поділилися думкою про те, чому в декого не складаються стосунки на проєкті.

«Багато глядачів і навіть учасників сприймають “Холостяка” або “Холостячку” суто як телепроєкт. Але це реальне життя, це не сценарій, люди не актори. У кадрі не пішаки і не телепузики», — поділилася думкою зіркова пара.

Нікіта і Даша припустили, що після проєкту учасникам не вдається побудувати стосунки через те, що вони не усвідомлюють настання реальності і що після зйомки буде продовження. А на цьому етапі доводиться брати відповідальність за пару, і багатьох це лякає.

«Звичайно, це все по ТБ. Але люди реальні, і стосунки теж… Не ручаємося за всіх на 100%, але проєкт — це життя. Таке ж, як і у вас…», — підсумували Нікіта і Даша.

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