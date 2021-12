Проєкт «Холостячка»-2 добіг кінця, і Злата Огнєвіч зробила свій фінальний вибір. Дівчина віддала серце Андрію Задворному. Як склалося життя пари після участі в реаліті? Чи не пошкодувала героїня про свій вибір? І чи залишилися разом Злата Огнєвіч і Андрій Задворний? Дізнайтеся в матеріалі.

У пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч і Андрій Задворний розповіли, що після фіналу реаліті були дуже щасливими. Вони провели разом чарівні півтора місяця, а потім… розійшлися. Андрій і Злата, на жаль, не залишилися разом. Чоловік розповів, що це було його рішення. Андрій зізнався, що в нього згасли почуття до Злати з невідомої причини. Дівчина поділилася, що в той момент відчула сильний біль.

Коли почалося обговорення ситуації, що склалася, Андрій сказав, що відповідальність, яку він узяв перед Златою, є тільки його. Після цього чоловік залишив студію і не захотів більше нічого казати.

Але потім він таки повернувся і попросив вибачення перед дівчиною.

Дівчина сказала, що працюватиме над собою, щоб вибачити йому.

Історія Злати та Андрія, на жаль, завершилася. Та, незважаючи на це, проєкт дав героям незабутній досвід і віру в щире кохання.

