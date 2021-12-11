Проект «Холостячка»-2 подошел к концу, и Злата Огневич сделала свой финальный выбор. Девушка отдала сердце Андрею Задворному. Как сложилась жизнь пары после участия в реалити? Не пожалела ли героиня о своем выборе? И остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный? Узнайте в материале.

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В пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Злата Огневич и Андрей Задворный рассказали, что после финала реалити были очень счастливы. Они провели вместе волшебные полтора месяца, а позже… расстались. Андрей и Злата, к сожалению, не остались вместе. Мужчина рассказал, что это было его решением. Андрей признался, что у него угасли чувства к Злате по неизвестной ему причине. Девушка поделилась, что в тот момент ощутила сильную боль.

«В этот момент мой мир просто обрушился. Я не понимала, реально ли это происходит или нет. Я бы объяснила, если бы была какая-то ссора или предпосылки к этому. Это было настолько неожиданно. Я и кричала, и плакала. Это такой момент, когда по моему сердцу просто проехались бульдозером», — со слезами на глазах рассказала Злата.

Когда началось обсуждение сложившейся ситуации, Андрей сказал, что ответственность, которую он взял перед Златой, является только его. После этого мужчина покинул студию и не захотел больше ничего говорить.

Но позже он все-таки вернулся и извинился перед девушкой.

«Я не хотел делать тебе больно. Не хотел разбивать твоё сердце. Но я это сделал, да. Я абсолютно не горжусь этим. Я редко говорю такое о каких-то событиях своей жизни в прошлом, но, возможно, я бы что-то сделал по-другому. Прости меня, пожалуйста, если сможешь», — с болью сказал Андрей Злате.

Девушка сказала, что будет работать над собой, чтобы простить его.

История Златы и Андрея, к сожалению, окончилась. Но несмотря на это, проект дал героям незабываемый опыт и веру в искреннюю любовь.

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