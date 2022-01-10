15 січня на СТБ стартує новий сезон улюбленого проєкту про життя селебриті – «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник продовжать розкривати глядачам найпотаємніші історії з життя українських і світових зірок. Як і раніше, програма виходитиме щосуботи в ранковому слоті о 9:30.

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У січні 2022 року після свят стартують нові випуски «Неймовірної правди про зірок», які стануть ще більш провокаційними та зацікавлять глядачів приголомшливими зізнаннями. Формат зазнає певних змін, проте на каналі СТБ так само щосуботи ви зможете насолодитися відвертими інтерв’ю зірок, побачити, як вони живуть та які вони в побуті. А в другій половині випуску відкриються інші факти про улюбленців публіки завдяки фільмам про невідомі сторони їхнього життя.

Уже в новому випуску розкриються таємниці щодо проєктів СТБ, прем’єри яких заплановані на весну 2022 року.

Більше ексклюзивних новин про життя селебриті ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 9:30.

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