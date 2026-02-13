Проєкти
Неймовірна правда про зірок

Вийшов посмертний сингл ADAM «Сильно-сильно»: пісня про кохання і життя між гастролями

13.02.2026

13 лютого, напередодні Дня закоханих, відбувся реліз треку «Сильно-сильно» — пісні проєкту ADAM, яка виходить посмертно. Композиція була написана співаком Михайло Клименко разом із його дружиною Сашою Норовою і є їхньою особистою історією про кохання, спільне життя та подорожі Україною.

Посмертний сингл ADAM Сильно-сильно: що відомо про новий трек

Посмертний трек ADAM «Сильно-сильно»: що відомо про пісню

Трек «Сильно-сильно» був створений у травні 2025 року в домашній студії. Як і всі пісні ADAM, він народився з реального життя — гастролей Україною, поїздок між містами, коротких пауз між концертами та моментів, коли найціннішим було просто поруч. У тексті пісні — справжні місця й події: Ужгород, куди пара не встигла на цвітіння сакур через гастролі, Миколаїв із розведеними мостами, дороги, готелі й відчуття життя між виступами.

Приспів треку зʼявився майже одразу — разом із фразою «люблю тебе у Києві депресивно». Згодом саме слово «депресивно» викликало сумніви, адже Михайло й Саша завжди прагнули говорити у своїй музиці про світло й любов. Вони намагалися змінити формулювання, але жодне інше не звучало так чесно. 

Трек залишився завершеним, однак не був випущений. З часом сенс пісні відкрився по-іншому. Вона набула нового, глибшого значення і стала історією про любов, у якій є не лише світло, а й тиша, сум і вміння бути поруч у найскладніші моменти.

Пісня «Сильно-сильно» вже звучала наживо під час концертів, і слухачі чекали на її офіційний реліз.

«Ця пісня — про наше кохання, про наші подорожі й гастролі Україною. Про життя між концертами, коли ми просто були разом. Усі слова в ній — правда з нашого життя», — ділиться дружина музиканта Саша Норова.

Разом із треком на YouTube вийшло відео, змонтоване другом подружжя, режисером Артемом Григоряном, з особистих архівів пари. Кліп складається в цілісну історію спільного життя, любові та часу, прожитого разом.

Також у березні заплановано реліз першої вінілової платівки гурту ADAM, однак деталі виходу поки тримаються в секреті.

Нагадаємо, Михайло Клименко, відомий як ADAM, — український співак, композитор і автор пісень. Він пішов із життя цієї зими після важкої хвороби. Трек «Сильно-сильно» став однією з його останніх завершених робіт музиканта.

