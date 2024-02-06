YakTak: «Вона старша за мене на два роки. Я комплексував та боявся осуду людей»

Відомий артист YakTak дав ексклюзивне інтерв’ю проєкту «Неймовірна правда про зірок» на СТБ, де вперше розповів про стосунки. У сучасному світі, коли кожен крок зірок викликає хвилювання серед фанатів, та неможливо приховати життя від пильного ока публіки. Для хітмейкера YakTak, який увірвався на музичну арену як справжній феномен, його життя — це постійний об’єкт уваги та цікавості. Однак, ніщо не викликає такого захоплення, як його особисте щастя.

Ні для кого не секрет, що серце YakTak вже давно зайнято. Проте він не хоче ставати одним із тих артистів, які постійно є «хедлайнерами» новин з приводу своїх особистих стосунків. Ексклюзивно для програми «Неймовірна правда про зірок» співак привідкрив завісу свого особистого життя та розповів як почалися стосунки з його коханою Алісою.

«Ну знайомі з самого дитинства. Ми з одного селища. Наші батьки давно знайомі. Я знав, що є така дівчина Аліса, але на той момент вона мені не дуже подобалась, як і я їй. Бо я співав, а вона вважала, що я спіймав зіркову хворобу.Але було, зізнаюся. А потім був один момент, це була шкільна дискотека і я крутив з хлопцями, був місцевим діджеєм. І відтоді ми разом», — поділився YakTak.

Співак вважає, що висвітлення його особистих стосунків не є чимось цікавим. YakTak зазначає, що у світлі постійних розлучень та скандальних розводів відомих зірок, показувати свої стосунки як ідеальні або піддавати їх громадському обговоренню — це лише створення картинки для преси.

«Я сьогодні й так багато розповів про своє особисте. Я не та людина, яка любить висвітлювати стосунки. У мене є декілька спільних фото з Алісою у соцмережах, але на тому все. Я не хочу, щоб це було предметом обговорення», — наголосив артист.

А ще його дівчина є частиною команди , а також особистим радником.

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Ще одним важливим моментом в інтерв’ю є відверте зізнання артиста, щодо “свого” місця у світі шоубізнес. Кожен артист має свої власні уявлення про те, що означає бути в центрі уваги. Деякі віддають перевагу шумним подіям та тусовкам, тоді як інші відчувають себе більш комфортно в тіні, віддаючи перевагу мистецькій самореалізації.

«Я себе не відчуваю у шоубізнес. Я думаю, що мене «серйозні люди» з музичної індустрії не сприймають як артиста. І я від цього не страждаю, мені прекрасно. В мене своє коло спілкування. Я і не хочу бути якимось шоуменом», — зізнається артист.

Фото: instagram.com/yaktak_official

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