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Неймовірна правда про зірок

YakTak: «Она старше меня на два года. Я комплексовал и боялся осуждения людей»

06.02.2024

Известный артист YakTak дал эксклюзивное интервью проекту «Неймовірна правда про зірок» на СТБ, где впервые рассказал об отношениях. В современном мире, когда каждый шаг звезд вызывает волнение среди фанатов, невозможно скрыть жизнь от пристального глаза публики. Для хитмейкера YakTak, ворвавшегося на музыкальную арену как настоящий феномен, его жизнь – это постоянный объект внимания и любопытства. Однако ничто не вызывает такого пристального контроля, как его личное счастье.

YakTak: рассказал о личной жизни

Ни для кого не секрет, что сердце YakTak уже давно занято. Однако он не хочет становиться одним из тех артистов, которые постоянно являются «хедлайнерами» новостей по поводу своих личных отношений. Эксклюзивно для программы «Неймовірна правда про зірок» певец приоткрыл занавес своей личной жизни и рассказал, как начались отношения с его возлюбленной Алисой.

«Ну знакомы с самого детства. Мы из одного селения. Наши родители давно знакомы. Я знал, что есть такая девушка Алиса, но на тот момент она мне не очень нравилась, как и я ей. Я пел, а она считала, что я поймал звездную болезнь. Но было, признаюсь. А потом был один момент, это была школьная дискотека, и я крутил с ребятами, был местным диджеем. И с тех пор мы вместе», – поделился YakTak.

YakTak: рассказал о личной жизни

Певец считает, что освещение его личных отношений не является чем-то интересным. YakTak отмечает, что в свете постоянных разводов и скандальных разводов известных звезд, показывать свои отношения как идеальные или подвергать их общественному обсуждению — это только создание картинки для печати.

«Я сегодня и так много рассказал о своем личном. Я не тот человек, который любит освещать отношения. У меня есть несколько совместных фото с Алисой в соцсетях, но на этом все. Я не хочу, чтобы это было предметом обсуждения», подчеркнул артист.

А еще его девушка  является частью команды , а также личным советником.

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Еще одним важным моментом в интервью является откровенное признание артиста относительно «своего» места в мире шоубизнес. У каждого артиста есть свои собственные представления о том, что значит быть в центре внимания. Некоторые предпочитают шумные события и тусовки, тогда как другие чувствуют себя более комфортно в тени, предпочитая художественную самореализацию.

«Я себя не чувствую в шоу-бизнесе. Я думаю, что меня «серьезные люди» из музыкальной индустрии не воспринимают как артиста. И я от этого не страдаю, мне прекрасно. У меня свой круг общения. Я и не хочу быть каким-нибудь шоуменом», — признается артист.

YakTak: рассказал о личной жизни

Фото: instagram.com/yaktak_official

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