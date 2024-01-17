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ВІН ВОНА ШОУ

Надежда Матвеева призналась, получала ли предложение руки и сердца от своего бойфренда

17.01.2024

В 4 выпуске студийного шоу об отношениях «ВІН ВОНА ШОУ» обсудили тему брака. Для кого-то брак это важный следующий этап в отношениях и свидетельство взаимной любви. Среди звездных гостей была и телеведущая Надежда Матвеева. Какое предложение получила Надежда от своего любимого и когда? Узнайте в материале.

Надежда Матвеева призналась, получала ли предложение руки и сердца от своего бойфренда

Украинская ведущая СТБ и волонтер Надежда Матвеева не хочет делать свои отношения публичными и скрывает своего возлюбленного, который младше ее на 20 лет. Однако на этот раз ведущая все же решилась рассказать о важном.

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Надежда Матвеева призналась, получала ли предложение руки и сердца от своего бойфренда

Надежда убеждена, что мужчина сейчас на пути к тому, чтобы сделать ей предложение. По ее словам, он уже рассказывал о своих намерениях жениться.

«Договоренности в процессе формирования, как я чувствую. Не предложение было, а вот такое: «Я чувствую, что я хочу на тебе жениться». Ну, оригинальное предложение. Вот этот момент был. А потом мы живем вместе, этим наслаждаемся», — призналась Надежда в студии проекта «ВІН ВОНА ШОУ».

Надежда Матвеева призналась, получала ли предложение руки и сердца от своего бойфренда

Также Матвеева высказала свое мнение по поводу брака. По словам Нади, без официальной регистрации отношений потом легче их разорвать.

«Что делает жениться с отношениями? Повышает цену выхода из отношений. Сколько бы они не продолжались, если вы холосты, то легче из них выйти», — добавила Надежда.

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