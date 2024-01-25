7 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ» и «третий лишний»

26 января в 22:00 в эфире СТБ выйдет 7 выпуск студийного проекта об отношениях «ВІН ВОНА ШОУ», который будет посвящен теме «Кое-кто еще в наших отношениях». Ведь довольно часто в отношения пары вмешиваются родители, друзья, бывшие, дети от прошлого брака и другие. Итак, как эти факторы влияют на отношения пары, и как влюбленные должны справиться с этими трудностями?

В новом выпуске ведущий Григорий Решетник вместе со звездными гостями обсудит, когда вмешательство других в отношения не является нормой. Приглашенные гости поделятся своим опытом и личными историями.

В этот раз тему «Кое-кто еще в наших отношениях» будут обсуждать: ведущий Нового канала Богдан Шелудяк, ведущий Евгений Фешак, психолог Алина Полищук, блогер и психолог Роман Свечкоренко, певица М’ята, экстрасенс Мария Тиха.

Певица Мята признается, что ее отец был токсичным по отношению к ее мужу.

«Мой отец никогда не воспринимал моего мужа, никогда не верил в него. На фоне этого были ссоры. Я не могла до отца достучаться», — рассказала М’ята.

А также в эфире гости обсудят не менее важную тему — это токсическое поведение друзей, которое может быть опасным для ваших отношений. В рубрике «бывшие» рассмотрят, когда их появление в жизни пары является перебором.

Смотрите новый выпуск «ВІН ВОНА ШОУ» уже в эту пятницу, 26 января, в 22:00 в эфире СТБ.

Video: 7 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс от 26.01.2024 26 января в 22:00 в эфире СТБ выйдет 7 выпуск студийного шоу об отношениях «ВІН ВОНА ШОУ», где эксперты обсудят тему третьего лишнего

Напомним, СТБ продолжает работу над созданием проектов, миссией которых является эмоциональная поддержка украинцев. Недавно телеканал объявил о старте съемок нового студийного проекта об отношениях «ВІН ВОНА ШОУ». Его цель – продемонстрировать не противостояние мужчины и женщины, а наоборот – помочь зрителям найти собственную формулу счастливых отношений, избежать стереотипного разграничения между мужчинами и женщинами и показать, что открытое обсуждение – кратчайший путь к пониманию партнеров.

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