Можно ли простить измену: в эфире СТБ вышел 6 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ»

6 выпуск студийного проекта СТБ «ВІН ВОНА ШОУ» был посвящен одной из самых противоречивых тем в отношениях — можно ли простить измену? В этот вечер гостями Григория Решетника стали посол украинского борща и ведущий проекта «Пекельні борошна» Евгений Клопотенко, актриса театра и кино Анна Сагайдачная, певец Ivan Navi, телеведущая Оксана Гутцайт, специалист по интимному массажу LEON и психолог Светлана Арефния.

6 выпуск проекта «ВІН ВОНА ШОУ» оказался крайне откровенным. Знаменитости открыли дверь в свою личную жизнь, рассказывая о собственных переживаниях по теме предательства. Одним из особых моментов было признание шеф-повара Евгения Клопотенко, который озадачил присутствующих своими взглядами о «свободных отношениях». В эфире программы «ВІН ВОНА ШОУ» Клопотенко признался, что для него отношения с одним человеком – это old school.

А звезда сериала «Кріпосна» Анна Сагайдачная не разделяет взгляды шеф-повара и отстаивает свою позицию относительно консервативных взглядов на отношения. Вместе с мужем они почти 10 лет вместе, семейные ценности у актрисы на первом месте.

«Для меня понятие “измена”, “предать мужчину” – это невозможно. Разве что я закончу отношения и только тогда буду с другим», — сказала Анна.

Но, несмотря на свой «консерватизм», Сагайдачная открыла занавес на мир актерской работы, отметив, что поцелуй в кадре — это не измена. И муж относится к этому с пониманием.

Соглашается с мнением Сагайдачной певец Ivan Navi, которому также приходилось целоваться в клипах. Артист подчеркнул, что поцелуи в кадре являются частью его работы и они всегда рассматриваются как профессиональная необходимость, а не личная выгода. Певец отметил, что понимает чувство своей жены и всегда старается найти баланс, чтобы не огорчать ее.

«Мы выросли вместе, учились, мы вместе с юного возраста. Мы знаем друг о друге все. Мой муж знает, что я люблю флиртовать с другими мужчинами. Ему нравится, когда я нравлюсь другим, но мы знаем границы», — поделилась личным опытом Светлана Арефния.

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Психолог отметила, что в случае измены всегда тяжело обоим партнерам: и тому, кто изменяет, и кому изменяют. Пока одна сторона страдает, другая тоже теряет покой, ведь живет на два фронта, пытаясь контролировать себя и скрывать телефон. Если вы разоблачили партнера или партнершу в измене, прежде всего советует Светлана — не поддаться эмоциям.

«Психологические исследования говорят, если вы оказались в такой ситуации, зашли домой и увидели измену своими глазами, лучший вариант это не устраивать сразу разборки или, не дай бог, драку, а выйти на кухню и дать время предателям собраться. Именно в эти минуты вам не нужно ничего делать», — отмечает Светлана.

Напомним, «ВІН ВОНА ШОУ» — проект собственного производства телеканала СТБ. Цель состоит в легком и откровенном формате говорить о всех важных вопросах, которые сегодня беспокоят украинцев в отношениях. Соотношение юмора и серьезности, смешных и актуальных моментов создают в студии атмосферу, в которой каждый зритель обязательно найдет что-нибудь полезное для себя.

6 выпуск проекта «ВІН ВОНА ШОУ» от 19.01.2024 смотрите здесь.

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