Чи можна пробачити зраду: в ефірі СТБ вийшов 6 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»

6 випуск студійного проєкту СТБ «ВІН ВОНА ШОУ» був присвячений одній з найсуперечливіших тем у стосунках — чи можна пробачити зраду? Цього вечора гостями Григорія Решетника стали амбасадор українського борщу та ведучій проєкту «Пекельні борошна» Євген Клопотенко, акторка театру та кіно Анна Сагайдачна, співак Ivan Navi, телеведуча Оксана Гутцайт, спеціаліст з інтимного масажу LEON та психологиня Світлана Арефнія.

Треба зазначити, цей випуск виявився вкрай відвертим. Знаменитості відкрили двері у своє особисте життя, розповідаючи про власні переживання щодо теми зради. Одним з особливих моментів вечора було зізнання шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який спантеличив присутніх своїми поглядами про «вільні стосунки». В етері програми «ВІН ВОНА ШОУ» Клопотенко зізнався, що для нього стосунки з однією людиною — це old school.

Натомість зірка серіалу “Кріпосна” Анна Сагайдачна не поділяє погляди шеф-кухаря, та відстоює свою позицію, щодо консервативних поглядів на стосунки. Разом з чоловіком майже 10 років разом, сімейні цінності в акторки на першому місці.

«Для мене поняття “зрада», “зрадити чоловіку” — це неможливо. Хіба що я припиняю відносини і тільки тоді буду з іншим», — наголосила Анна.

Але попри свій “консерватизм” Сагайдачна відкрила завісу на світ акторської роботи, зазначивши, що поцілунок в кадрі — це не зрада. І чоловік ставиться до цього з розумінням.

Погоджується з думкою Сагайдачної співак Ivan Navi, якому також доводилося цілуватися в кліпах. Артист підкреслив, що поцілунки в кадрі є частиною його роботи, і вони завжди розглядаються як професійна необхідність, а не особиста вигода. Співак наголосив на тому, що розуміє почуття своєї дружини та завжди намагається знайти баланс, аби не засмучувати її.

«Ми виросли разом, навчалися, ми разом з юного віку. Ми знаємо один про одного все. Мій чоловік знає, що я люблю фліртувати з іншими чоловіками. Йому подобається коли я подобаюся іншим, але ми знаємо межі», — поділилася власним досвідом Світлана Арефнія.

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Психологиня зазначила, що у випадку зради завжди важко обом партнерам: і тому хто зраджує, і кому зраджують. Поки одна сторона страждає, друга теж втрачає спокій, адже живе на два фронти, намагаючись контролювати себе і приховувати телефон. Натомість, якщо ви викрили партнера чи партнерку у зраді, найперше що радить Світлана — не піддатись емоціям.

«Психологічні дослідження говорять, якщо ви опинилися в такій ситуації, зайшли додому і побачили зраду на власні очі, найкращий варіант це не влаштовувати одразу розбірки чи, не дай бог, бійку, а вийти на кухню і дати час зрадникам зібратися. Саме в ці хвилини вам не треба нічого робити», — наголошує Світлана.

Нагадаємо, «ВІН ВОНА ШОУ» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ. Має на меті в легкому та відвертому форматі говорити про всі важливі питання, які сьогодні турбують українців у стосунках. Співвідношення гумору та серйозності, смішних та актуальних моментів створюють у студії атмосферу, в якій кожен глядач обовʼязково знайде щось корисне для себе.

6 випуск проєкту «ВІН ВОНА ШОУ» від 19.01.2024 дивіться тут.

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