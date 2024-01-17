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ВІН ВОНА ШОУ

6 випуск: Інтимне листування — це зрада, а секс з іншою — це норма?

17.01.2024

19 січня о 22:00 в етері СТБ вийде 6 випуск студійного проєкту про стосунки «ВІН ВОНА ШОУ». Цей проєкт — відвертий діалог про стосунки, в якому немає місця табуйованим темам.  У новому випуску ведучий Григорій Решетник разом із зірковими гостями обговорить важливу та болючу тему – зрада у відносинах.

6 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 19.01.2024

Цього разу до студії завітали: головний шеф – кухар країни та амбасадор українського борщу та ведучій проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», акторка театру та кіно Анна Сагайдачна, співак Ivan Navi, телеведуча Оксана Гутцайт, спеціаліст з інтимного масажу  LEON  та психологиня Світлана Арефнія. 

6 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 19.01.2024

У цьому випуску зірки ділитимуться досвідом, а психологиня дасть рекомендації: як розпізнати зрадника, чи варто пробачати зраду, як знову побудувати довіру,  та чи є майбутнє у таких відносинах? 

«Я — вільний від слова “зрада”, бо я вважаю, що людина тобі може зрадити, а це означає, що ти на неї надієшся, вона лише твоя і вона наче від тебе тікає, а я вважаю, що кожен має право приймати будь-яке рішення. Якщо моя партнерка хоче бути з іншою людиною якийсь час, то вона може бути і я не буду вважати, що вона зраджує», — коментує Євген Клопотенко. 

6 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 19.01.2024

Як сформувалися консервативні погляди співака Івана Наві, чому Оксана Гутцай перевіряла телефон чоловіка та як дружина спеціаліста по інтимному масажу LEONа ставиться до його роботи, дізнаєтеся вже цієї пʼятниці.  Не пропустіть, вмикайте СТБ о 22:00.

Video: 6 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 19.01.2024

19 січня о 22:00 в ефірі СТБ вийде 6 випуск студійного шоу про стосунки «ВІН ВОНА ШОУ», де експерти обговорять тему зради

Нагадаємо, «ВІН ВОНА ШОУ» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ. Має на меті в легкому та відвертому форматі говорити про всі важливі питання, які сьогодні турбують українців у стосунках. Особливо зараз, коли війна сильно змінила цей контекст. Коли так багато пар опинились на відстані. Коли діти місяцями не бачать татусів чи матусь, бо ті захищають країну. Коли кохання і весілля на часі навіть під сиренами.

Слідкуйте за новинами про проєкт на офіційних сторінках телеканалу СТБ:

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