Євген Фешак: «Моя мама ревнувала мене до дівчат»

7 випуск студійного проєкту СТБ «ВІН ВОНА ШОУ» був присвячений актуальній темі – «Дехто ще у наших стосунках». Згідно статистики, «непроханими третіми» у парі частіше всього стають токсичні батьки та друзі.

Цього разу гостями Григорія Решетника стали: ведучий Нового каналу Богдан Шелудяк, ведучий Євген Фешак, психологиня Аліна Поліщук, блогер та психолог Роман Свечкоренко, співачка Мʼята, екстрасенс Марія Тиха.

Євген Фешак зізнався, що коли був юнаком, його мати ревнувала до дівчат, з якими він зустрічався. Проте її світогляд кардинально змінився, коли вона переїхала закордон.

«Вона побачила що там інакше чоловік і жінка будують стосунки. Вона стала дуже прогресивною. Її поколінню навʼязали стереотип, що жінка для чоловіка повинна зірку з неба дістати, а за кордоном все навпаки — весь світ для кожного», — поділився Євген Фешак.

Співачка Мʼята приголомшила зізнанням, що її батько був токсичним щодо її чоловіка Валерія.

«Мій батько ніколи не сприймав мого чоловіка та не вірив в нього. На фоні цього були сварки. Я не могла до батька достукатися. Одного разу я йому вказала на двері. Для мене це було неприємно та болісно, але я вже не могла терпіти таке ставлення до мого чоловіка. Я захищала кордони Валери. Мені не шкода, що я таке сказала», — розповіла Мʼята.

Психологиня Аліна Поліщук наголосила на важливості розуміння та підтримки з боку батьків у виборі партнера їхніми дітьми.

«Я вважаю, що мудра мама буде намагатися потоваришувати, як мінімум, з обраницею або обранцем своєї дитини. Але насправді найлегший шлях існування — це зрозуміти, чому ваш син чи донька обрали саме цю людину. Треба подивитися на себе зі сторони, як ви виховуєте свою дитину, тоді зможете зрозуміти її вибір. Раджу бути стороннім спостерігачем. Ніколи не давати порад, поки тебе не запитають» — наголосила психологиня.

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Також цього вечора гості обговорили не менш важливе питання — токсична поведінка друзів, яка може бути небезпечною для ваших стосунків. Та в рубриці «Колишні» розглянули, в яких випадках їхня поява в житті пари є «перебором».

«Головне памʼятайте – в стосунках закоханих на першому місці повинні бути тільки він та вона, а якщо хтось втручається у ваше життя без вашого на це бажання, то одразу позначайте кордони допустимого» — радить ведучий проєкту Григорій Решетник.

Не пропустіть фінальний випуск 2 лютого о 22:00 на СТБ.

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