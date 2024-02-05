Юлія Зорій: «Ми сварилися, розходилися, але бажання бути разом було сильніше»

8 випуск «ВІН ВОНА ШОУ» був сповненим зіркових одкровень. Учасники обговорили непросте питання поєднання кар’єри з особистим життям. Зокрема, чи довелося їм або їхнім другим половинкам жертвувати чимось у професії задля родинного благополуччя.

Ведучий Сергія Лиховида відверто розповів, що найскладніший крок на який він пішов заради карʼєри та пожертвував родиною — це життя на два міста.

«Сімʼя в Івано-Франківську, а робота моя в Києві. Дружина насправді мене дуже підтримує, вона вболіває за мій успіх, десь навіть жертвуючи своєю реалізацією на даному етапі. Але вона розуміє, і ніколи не була проти моєї самореалізації. Я вдячний дружині за підтримку», — поділився Сергій. Проте додає, що був «дзвіночок», який змусив його задуматися.

«Червоний прапорець для мене замайорів, коли мій синочок сказав: «Тату, я хочу, щоб ти більше жодного дня не працював», — зізнається Сергій.

Співачка Міла Нітіч зізналася, що її найбільшою мрією завжди було створити щасливу родину, але попри всі її старання, вона не змогла поєднати карʼєру та особисте життя.

«Ви не уявляєте, як мені іноді не хочеться їхати додому, тому що, мені немає до кого поспішати, мене ніхто не чекає», — розповіла Міла Нітіч.

Телеведуча ICTV2 та дружина ексміністра оборони Юлія Зорій зазначила, що повномасштабне вторгнення привело до серйозної переоцінки цінностей.

«Раніше моя професійна самореалізація — це було найголовніше для мене. І Олексій сприймав це з повагою та розумінням. Ніколи не тиснув на мене, щоб я покинула роботу. А навпаки о 3 ночі робив мені бутерброди та каву, поки я збиралася на етер. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, я, як і тисячі жінок не бачила і не чула свого чоловіка. На той час він був ціллю для ворога, в мене був фізичний страх за нього. Ось тоді я зрозуміла, що немає нічого важливішого за сім’ю, за близьких, їхні життя та здоров’я. Для мене тепер ніяка робота не буде в пріоритеті», — сказала Юлія.

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Також Юлія ексклюзивно в етері «ВІН ВОНА ШОУ» розповіла, що вони з Олексієм пройшли довгий шлях сімейної терапії.

«Я ніде цього не розповідала. Але ми довгий час були в сімейній терапії. Два роки ми «притиралися» одне до одного. Ми сварилися, розходилися, але бажання бути разом було сильніше. Ми всі проблеми пропрацювали до шлюбу. Одружилися вже з розумінням, хто є хто», — поділилася Зорій.

Ведучий проєкту Григорій Решетник, який більше 13 років у щасливому шлюбі, наголошує: у стосунках люди мають намагатися балансувати та підтримувати одне одного аби зберегти кохання. Повага, діалог та вміння аналізувати критичні ситуації — це залог міцного та довготривалого партнерства.

«У нас в родині є традиція: ми всі разом вечеряємо та обговорюємо актуальні питання. А також ми з дружиною йдемо на побачення, коли в нас є час для двох. Це зміцнює нас як сімʼю та робить її щасливішою», — розповів Григорій.

Повний 8 випуск «ВІН ВОНА ШОУ» дивіться тут.

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