Юлия Зорий: «Мы ссорились, расходились, но желание быть вместе было сильнее»

8 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ» был полон звездных откровений. Участники обсудили непростой вопрос совмещения карьеры с личной жизнью. В частности, пришлось ли им или их вторым половинкам жертвовать чем-то в профессии ради семейного благополучия.

Ведущий Сергея Лиховида откровенно рассказал, что самый сложный шаг на который он пошел ради карьеры и пожертвовал семьей – это жизнь на два города.

«Семья в Ивано-Франковске, а работа моя в Киеве. Жена на самом деле меня очень поддерживает, она болеет за мой успех, где-то даже жертвуя своей реализацией на данном этапе. Но она понимает и никогда не была против моей самореализации. Я благодарен жене за поддержку», — поделился Сергей. Однако добавляет, что был «колокольчик», заставивший его задуматься. «Красный флажок для меня взвился, когда мой сынишка сказал: “Папа, я хочу, чтобы ты больше ни одного дня не работал”, — признается Сергей.

Певица Мила Нитич призналась, что ее величайшей мечтой всегда было создать счастливую семью, но, несмотря на все ее старания, она не смогла соединить карьеру и личную жизнь.

«Вы не представляете, как мне иногда не хочется ехать домой, потому что мне не к кому спешить, меня никто не ждет», — рассказала Мила Нитич.

Телеведущая ICTV2 и супруга эксминистра обороны Юлия Зорий отметила, что полномасштабное вторжение привело к серьезной переоценке ценностей.

«Раньше моя профессиональная самореализация – это было самое главное для меня. И Алексей воспринимал это с уважением и пониманием. Никогда не давил на меня, чтобы я бросила работу. А наоборот в 3 ночи делал мне бутерброды и кофе, пока я собиралась на эфир. Но когда началось полномасштабное вторжение, я, как и тысячи женщин, не видела и не слышала своего мужа. К тому времени он был целью врага, у меня был физический страх за него. Вот тогда я поняла, что нет ничего важнее семьи, близких, их жизни и здоровья. Для меня теперь никакая работа не будет в приоритете», – сказала Юлия.

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Также Юлия эксклюзивно в эфире «ВІН ВОНА ШОУ» рассказала, что они с Алексеем прошли долгий путь семейной терапии.

«Я нигде этого не рассказывала. Но мы долгое время находились в семейной терапии. Два года мы “притирались” друг к другу. Мы ссорились, расходились, но желание быть вместе было сильнее. Мы все проблемы проработали до брака. Поженились уже на понимании, кто есть кто», — поделилась Зорий.

Ведущий проекта Григорий Решетник, более 13 лет в счастливом браке, отмечает: в отношениях люди должны пытаться балансировать и поддерживать друг друга, чтобы сохранить любовь. Уважение, диалог и умение анализировать критические ситуации – это залог прочного и долгосрочного партнерства.

«У нас в семье есть традиция: мы все вместе ужинаем и обсуждаем актуальные вопросы. А также мы с женой идем на свидание, когда у нас есть время для двоих. Это укрепляет нас как семью и делает ее более счастливой», — рассказал Григорий.

Полный 8 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ» смотрите здесь.

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