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ВІН ВОНА ШОУ

Евгений Фешак: «Моя мама ревновала меня к девушкам»

29.01.2024

7 выпуск студийного проекта СТБ «ВІН ВОНА ШОУ» был посвящен актуальной теме – «Кое-кто еще в наших отношениях». Согласно статистике, «незваными третьими» в паре чаще всего становятся токсичные родители и друзья.

7 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ»: третий лишний

В этот раз гостями Григория Решетника стали: ведущий Нового канала Богдан Шелудяк, ведущий Евгений Фешак, психолог Алина Полищук, блогер и психолог Роман Свечкоренко, певица М’ята, экстрасенс Мария Тиха.

7 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ»: третий лишний

Евгений Фешак признался, что когда был юношей, его мать ревновала к девушкам, с которыми он встречался. Однако ее мировоззрение кардинально изменилось, когда она переехала заграницу.

«Она увидела, что там иначе мужчина и женщина строят отношения. Она стала очень прогрессивной. Ее поколению навязали стереотип, что женщина для мужчины должна звезду с неба достать, а за границей все наоборот – весь мир для каждого», – поделился Евгений Фешак.

7 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ»: третий лишний

Певица М’ята ошеломила признанием, что ее отец был токсичным по отношению к ее мужу Валерию.

«Мой отец никогда не воспринимал моего мужа и не верил в него. На фоне этого были ссоры. Я не могла до отца достучаться. Однажды я указала ему на дверь. Для меня это было неприятно и болезненно, но я уже не могла терпеть такое отношение к моему мужу. Я защищала границы Валеры. Мне не жалко, что я такое сказала», — рассказала М’ята.

7 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ»: третий лишний

Психолог Алина Полищук отметила важность понимания и поддержки со стороны родителей в выборе партнера их детьми.

«Я считаю, что мудрая мама будет пытаться подружиться, как минимум, с избранницей или избранником своего ребенка. Но на самом деле самый легкий путь существования – это понять, почему ваш сын или дочь избрали именно этого человека. Надо посмотреть на себя со стороны, как вы воспитываете своего ребенка, тогда сможете понять его выбор. Советую быть сторонним наблюдателем. Никогда не давать советов, пока тебя не спросят», — подчеркнула психолог.

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Также в этот вечер гости обсудили не менее важный вопрос — токсическое поведение друзей, которое может быть опасным для ваших отношений. А в рубрике «Бывшие» рассмотрели, в каких случаях их появление в жизни пары является «перебором».

«Главное помните – в отношениях влюбленных на первом месте должны быть только он и она, а если кто-то вмешивается в вашу жизнь без вашего на это желание, то сразу обозначьте границы допустимого» — советует ведущий проекта Григорий Решетник.

Не пропустите финальный выпуск 2 февраля в 22:00 на СТБ.

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