6 выпуск: Интимная переписка – это измена, а секс с другой – это норма?

19 января в 22:00 в эфире СТБ выйдет 6 выпуск студийного проекта об отношениях «ВІН ВОНА ШОУ». Этот проект — откровенный диалог об отношениях, в котором нет места табуированным темам. В новом выпуске ведущий Григорий Решетник вместе со звездными гостями обсудит важную и болезненную тему – измена в отношениях.

На этот раз студию посетили: главный шеф-повар страны и посол украинского борща и ведущей проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», актриса театра и кино Анна Сагайдачная, певец Ivan Navi, телеведущая Оксана Гутцайт, специалист по интимному массажу LEON и психолог Светлана Арефния.

В этом выпуске звезды будут делиться опытом, а психологиня даст рекомендации: как распознать предателя, стоит ли прощать измену, как снова построить доверие, есть ли будущее в таких отношениях?

«Я свободен от слова измена, потому что я считаю, что человек тебе может предать, а это значит, что ты на него надеешься, он только твой и он как будто от тебя убегает, а я считаю, что каждый имеет право принимать любое решение. Если моя партнерша хочет быть с другим человеком какое-то время, то она может быть и я не буду считать, что она изменяет», — комментирует Евгений Клопотенко.

Как сформировались консервативные взгляды певца Ивана Нави, почему Оксана Гутцай проверяла телефон мужа и как жена специалиста по интимному массажу LEONа относится к его работе, узнаете уже в эту пятницу. Не пропустите, включайте СТБ в 22:00.

Video: 6 выпуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс от 19.01.2024 19 января в 22:00 в эфире СТБ выйдет 6 выпуск студийного шоу об отношениях «ВІН ВОНА ШОУ», где эксперты обсудят тему измен

Напомним, СТБ продолжает работу над созданием проектов, миссией которых является эмоциональная поддержка украинцев. Недавно телеканал объявил о старте съемок нового студийного проекта об отношениях «ВІН ВОНА ШОУ». Его цель – продемонстрировать не противостояние мужчины и женщины, а наоборот – помочь зрителям найти собственную формулу счастливых отношений, избежать стереотипного разграничения между мужчинами и женщинами и показать, что открытое обсуждение – кратчайший путь к пониманию партнеров.

Следите за новостями о проекте на официальных страницах телеканала СТБ: сайт Facebook Instagram YouTube Telegram Viber TikTok