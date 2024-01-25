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ВІН ВОНА ШОУ

7 випуск «ВІН ВОНА ШОУ» і «третій зайвий»

25.01.2024

26 січня о 22:00 в етері СТБ вийде 7 випуск студійного проєкту про стосунки «ВІН ВОНА ШОУ», який буде присвячений темі «Дехто ще у наших стосунках». Адже досить часто у відносини пари втручаються батьки, друзі, колишні, діти від минулого шлюбу та інші. Тож, як ці фактори впливають на взаємини пари, та як закохані мають впоратися з цими труднощами?

7 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 26.01.2024

У новому випуску ведучий Григорій Решетник разом із зірковими гостями обговорить, коли втручання інших у відносини не є нормою. Запрошені гості поділяться своїм досвідом та особистими історіями.

Цього разу тему «Дехто ще у наших стосунках» обговорюватимуть: ведучий Нового каналу Богдан Шелудяк, ведучий Євген Фешак, психологиня Аліна Поліщук, блогер та психолог Роман Свечкоренко, співачка Мʼята, екстрасенс Марія Тиха.

7 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 26.01.2024

Співачка Мʼята зізнається, що її батько був токсичним щодо її чоловіка.

«Мій батько ніколи не сприймав мого чоловіка, ніколи не вірив в нього. На фоні цього були сварки. Я не могла до батька достукатися», — розповіла Мʼята

А також в етері гості обговорять не менш важливу тему — це токсична поведінка друзів, яка може бути небезпечною для ваших стосунків. Та в рубриці «колишні» розглянуть, коли їхня поява у житті пари є «перебором».

7 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 26.01.2024

Дивіться новий випуск «ВІН ВОНА ШОУ» вже цієї пʼятниці, 26 січня, о 22:00 в етері СТБ.

Video: 7 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 26.01.2024

26 січня о 22:00 в ефірі СТБ вийде 7 випуск студійного шоу про стосунки «ВІН ВОНА ШОУ», де експерти обговорять тему третього зайвого

Нагадаємо, «ВІН ВОНА ШОУ» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ. Має на меті в легкому та відвертому форматі говорити про всі важливі питання, які сьогодні турбують українців у стосунках. Особливо зараз, коли війна сильно змінила цей контекст. Коли так багато пар опинились на відстані. Коли діти місяцями не бачать татусів чи матусь, бо ті захищають країну. Коли кохання і весілля на часі навіть під сиренами.

Слідкуйте за новинами про проєкт на офіційних сторінках телеканалу СТБ:

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