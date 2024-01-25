7 випуск «ВІН ВОНА ШОУ» і «третій зайвий»

26 січня о 22:00 в етері СТБ вийде 7 випуск студійного проєкту про стосунки «ВІН ВОНА ШОУ», який буде присвячений темі «Дехто ще у наших стосунках». Адже досить часто у відносини пари втручаються батьки, друзі, колишні, діти від минулого шлюбу та інші. Тож, як ці фактори впливають на взаємини пари, та як закохані мають впоратися з цими труднощами?

У новому випуску ведучий Григорій Решетник разом із зірковими гостями обговорить, коли втручання інших у відносини не є нормою. Запрошені гості поділяться своїм досвідом та особистими історіями.

Цього разу тему «Дехто ще у наших стосунках» обговорюватимуть: ведучий Нового каналу Богдан Шелудяк, ведучий Євген Фешак, психологиня Аліна Поліщук, блогер та психолог Роман Свечкоренко, співачка Мʼята, екстрасенс Марія Тиха.

Співачка Мʼята зізнається, що її батько був токсичним щодо її чоловіка.

«Мій батько ніколи не сприймав мого чоловіка, ніколи не вірив в нього. На фоні цього були сварки. Я не могла до батька достукатися», — розповіла Мʼята

А також в етері гості обговорять не менш важливу тему — це токсична поведінка друзів, яка може бути небезпечною для ваших стосунків. Та в рубриці «колишні» розглянуть, коли їхня поява у житті пари є «перебором».

Дивіться новий випуск «ВІН ВОНА ШОУ» вже цієї пʼятниці, 26 січня, о 22:00 в етері СТБ.

Video: 7 випуск «ВІН ВОНА ШОУ»: анонс від 26.01.2024 26 січня о 22:00 в ефірі СТБ вийде 7 випуск студійного шоу про стосунки «ВІН ВОНА ШОУ», де експерти обговорять тему третього зайвого

Нагадаємо, «ВІН ВОНА ШОУ» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ. Має на меті в легкому та відвертому форматі говорити про всі важливі питання, які сьогодні турбують українців у стосунках. Особливо зараз, коли війна сильно змінила цей контекст. Коли так багато пар опинились на відстані. Коли діти місяцями не бачать татусів чи матусь, бо ті захищають країну. Коли кохання і весілля на часі навіть під сиренами.

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