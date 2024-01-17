Надія Матвєєва зізналася, чи отримувала пропозицію від свого бойфренда

У 4 випуску студійного шоу про стосунки «ВІН ВОНА ШОУ»обговорили тему шлюбу. Для когось шлюб це важливий наступний етап у стосунках та свідоцтво взаємного кохання. Серед зіркових гостей була і телеведуча Надія Матвєєва. Яку пропозицію отримала Надія Матвєєва від свого коханого і коли? Дізнайтеся в матеріалі.

Українська ведуча СТБ і волонтерка Надія Матвєєва не хоче робити свої стосунки публічними й приховує свого коханого, який молодший за неї на 20 років.Однак цього разу ведуча все ж наважилася розповісти про важливе.

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Надія переконана, що коханий зараз на шляху до того, аби зробити їй пропозицію. За її словами, він вже розповідав про свої наміри одружитися.

«Домовленості в процесі формування, як я відчуваю. Не пропозиція була, а ось таке: “Я відчуваю, що я хочу на тобі одружитися”. Ну, оригінальна пропозиція. Ось цей момент був. А потім ми живемо разом, цим насолоджуємося», — зізналася Надія у студії проєкту «ВІН ВОНА ШОУ».

Також Матвєєва висловила свою думку стосовно шлюбу. За словами Наді, без офіційної реєстрації стосунків потім легше їх розірвати.

«Що робить шлюб зі стосунками? Підвищує ціну виходу зі стосунків. Скільки б вони не тривали, якщо ви неодружені, то легше з них вийти», — додала Надія.

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