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Все буде добре

Топ-7 продуктів для жіночої краси

15.01.2024

Які продукти необхідні для природної краси: ефективно поліпшать стан шкіри і волосся, а також зміцнять нігті і зроблять погляд сяючим? Дієтолог Світлана Фус розповіла про 7 продуктів, завдяки яким ви завжди будете виглядати доглянуто і ефектно. Читайте докладніше в матеріалі.

Топ-7 продуктів для жіночої краси

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Продукт №1 – Кресс-салат

продукты для женской красоты

У крес-салатах міститься велика кількість антиоксидантів і заліза, а саме вони відповідають за здоров’я і красу нашої шкіри. антиоксиданти – запобігають і знімають запалення на шкірі, а залізо відповідає за її здоровий вигляд. З’їдайте щодня всього 80 г крес-салату (невеликий пучок), і вже через 4 тижні ви помітите поліпшення стану шкіри.

Продукт №2 – Зелені боби (стручкова квасоля)

Топ-7 продуктів для жіночої краси

У зелених бобах міститься рекордна кількість кремнію, саме він допомагає зростанню вій. Вони ростуть швидше, стає густішим і волосся стає товщі. Для цього потрібно з’їдати не менше 300 г бобів, два рази на тиждень.

Продукт №3 – Яйце

Топ-7 продуктів для жіночої краси

У яйцях міститься біотин, який відповідає за міцність нігтів. Завдяки вживання яєць нігті стануть міцнішими і перестануть розшаровуватися. Але пам’ятайте, що не рекомендується вживати більше 2х яєць на добу, тому що вони містять багато холестерину.

Продукт №4 – Шпинат

Топ-7 продуктів для жіночої краси

Для краси і блиску очей їжте шпинат! У ньому міститься лютеїн – це пігмент, завдяки якому білкам повертається їх природний білий колір – для цього в день достатньо вживати 1-2 склянки листя свіжого шпинату.

Продукт №5 – Ківі

Топ-7 продуктів для жіночої краси

Цей фрукт містить в собі вітамін К1 і велика кількість вітаміну С, які в поєднанні уповільнюють процес старіння і стимулюють вироблення колагену. Досить з’їдати 2 ківі в день і вже через 4 тижні ви побачите зміни своєї шкіри – вона стане більш підтягнутою і пружною.

Продукт №6 – Гарбузове насіння

Топ-7 продуктів для жіночої краси

У гарбузовому насінні у великій кількості міститься жири Омега-3 і Омега-6. Вони дуже багаті цинком, нестача якого і призводить до проблем з волоссям – вони втрачають свій блиск і стають тонкими. Достатньо всього 1-2-ст. ложки гарбузового насіння, і волосся стане блискучим і густими. Бажано вживати їх сирими і натщесерце.

Продукт №7 – Насіння льону

продукты для женской красоты

Насіння льону містять в собі велику кількість вітамінів групи А, В і Е, а також кислоту Омега-3. Ці складові відповідають за зволоження шкіри губ, роблячи її ніжною і гладкою. Насіння льону зазвичай приймають в подрібненому вигляді, запивати їх потрібно великою кількістю води або додавати в каші, салат і т.д. Вживайте не менше 1 ч. л. в день!

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