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ВІН ВОНА ШОУ

Video: Він Вона Шоу 6 выпуск: смотреть онлайн эфир от 19.01.2024

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Дивіться онлайн ток-шоу про стосунки ВІН ВОНА ШОУ 6 випуск від 19.01.2024 на сайті СТБ. Сьогодні ведучий Григорій Решетнік та запрошені гості та експерти обговорять всі аспекти подружньої зради.

На диванчиках студії ВІН ВОНА ШОУ ви побачите шеф-кухаря Євгена Клопотенка, психологиню Світлану Арефнію, співака Івана Наві, акторку Ганну Сагайдачну, експерта з інтимного масажу Леона та телеведучу Оксану Гутцайт.

Всі вони поділяться власним досвідом та історіями зрад, які відбувалися з ними та їхніми друзями. Буде багато смішного та сумного, кумедного та не дуже, тому ви не можете це пропустити у ВІН ВОНА ШОУ 6 випуск від 19.01.2024.

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