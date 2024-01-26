Випуск 7 | 26.01.2024 | 2023

У цьому епізоді проєкту ВІН ВОНА ШОУ 2023 випуск 7 від 26.01.2024 експерти та гості занурять вас у світ відносин, де гості обговорять, наскільки можна допускати інших у своє кохання та як захищати особисті кордони. Це варто подивитися – купа цікавої й корисної інформації чекає на вас просто зараз!

У 7 випуску ВІН ВОНА ШОУ 2023 гості принесли із собою справжні історії та враження:

– Марія Тиха, головна відьма України, яка знає секрети магії стосунків;

– Євген Фешак, медіаменеджер і ведучий, щасливий у шлюбі 13 років;

– Аліна Поліщук, психологиня й наставниця із самореалізації, досвідчена в материнстві та шлюбі;

– Роман Свечкоренко, блогер і психолог, двічі одружений та батько доньки;

– М’ята, щаслива мати у шлюбі вже 18 років і співачка;

– Богдан Шелудяк, телеведучий і блогер, наразі холостяк.

Ці вражаючі особистості обговорять тему знайомства з батьками коханої людини та конфліктів, які можуть виникнути. Вони розкажуть про свої власні пригоди, такі яскраві та несподівані, що ви не зможете відірвати свій погляд від екрану у ВІН ВОНА ШОУ 7 випуск від 26.01.2024.

Дивіться онлайн: ВІН ВОНА ШОУ 6 випуск від 19.01.2024