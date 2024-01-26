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ВІН ВОНА ШОУ

Video: Він Вона Шоу 7 выпуск: смотреть онлайн эфир от 26.01.2024

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Випуск 7 | 26.01.2024 | 2023

У цьому епізоді проєкту ВІН ВОНА ШОУ 2023 випуск 7 від 26.01.2024 експерти та гості занурять вас у світ відносин, де гості обговорять, наскільки можна допускати інших у своє кохання та як захищати особисті кордони. Це варто подивитися – купа цікавої й корисної інформації чекає на вас просто зараз!

У 7 випуску ВІН ВОНА ШОУ 2023 гості принесли із собою справжні історії та враження:

– Марія Тиха, головна відьма України, яка знає секрети магії стосунків;
– Євген Фешак, медіаменеджер і ведучий, щасливий у шлюбі 13 років;
– Аліна Поліщук, психологиня й наставниця із самореалізації, досвідчена в материнстві та шлюбі;
– Роман Свечкоренко, блогер і психолог, двічі одружений та батько доньки;
– М’ята, щаслива мати у шлюбі вже 18 років і співачка;
– Богдан Шелудяк, телеведучий і блогер, наразі холостяк.

Ці вражаючі особистості обговорять тему знайомства з батьками коханої людини та конфліктів, які можуть виникнути. Вони розкажуть про свої власні пригоди, такі яскраві та несподівані, що ви не зможете відірвати свій погляд від екрану у ВІН ВОНА ШОУ 7 випуск від 26.01.2024.

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