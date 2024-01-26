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ВІН ВОНА ШОУ

Video: Він Вона Шоу 7 выпуск: смотреть онлайн эфир от 26.01.2024

Смотрите онлайн Він Вона Шоу 2023 7 выпуск от 26.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Він Вона Шоу 7 выпуск эфир от 26.01.2024 на СТБ
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Выпуск 7 | 26.01.2024 | 2023

В этом эпизоде проекта ВІН ВОНА ШОУ 2023 года выпуск 7 от 26.01.2024 эксперты и гости погрузят вас в мир отношений, где гости обсудят, насколько можно допускать других в свою любовь и как защищать личные границы. Это стоит посмотреть – куча интересной и полезной информации ждет вас прямо сейчас!

В 7 выпуске ВІН ВОНА ШОУ 2023 гости принесли с собой настоящие истории и впечатления:

– Мария Тихая, главная ведьма Украины, знающая секреты магии отношений;
– Евгений Фешак, медиаменеджер и ведущий, счастливый в браке 13 лет;
– Алина Полищук, психолог и наставница по самореализации, опытная в материнстве и браке;
– Роман Свечкоренко, блогер и психолог, дважды женат и отец дочери;
– Мята, счастливая мать в браке уже 18 лет и певица;
– Богдан Шелудяк, телеведущий и блогер, холостяк.

Эти впечатляющие личности обсудят тему знакомства с родителями любимого человека и возникающих конфликтов. Они расскажут о своих собственных приключениях, столь ярких и неожиданных, что вы не сможете оторвать свой взгляд от экрана в ВІН ВОНА ШОУ 7 выпуск от 26.01.2024.

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