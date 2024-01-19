Выпуск 6 | 19.01.2024 | 2023

Смотрите онлайн ток-шоу об отношениях ВІН ВОНА ШОУ 6 выпуск от 19.01.2024 на сайте СТБ. Сегодня ведущий Григорий Решетник и приглашенные гости и эксперты обсудят все аспекты супружеской измены.

На диванчиках студии ВІН ВОНА ШОУ вы увидите шеф-повара Евгения Клопотенко, психолога Светлану Арефнию, певца Ивана Нави, актрису Анну Сагайдачную, эксперта по интимному массажу Леона и телеведущую Оксану Гутцайт.

Все они поделятся своим опытом и историями измен, которые происходили с ними и их друзьями. Будет много смешного и грустного, забавного и не очень, поэтому вы не можете это пропустить в ВІН ВОНА ШОУ 6 выпуск от 19.01.2024.

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