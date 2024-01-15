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Все буде добре

Топ-7 продуктов для женской красоты

15.01.2024

Какие продукты необходимы для естественной красоты: эффективно улучшат состояние кожи и волос, а также укрепят ногти и сделают взгляд сияющим? Диетолог Светлана Фус рассказала о 7 продуктах, благодаря которым вы всегда будете выглядеть ухоженно и эффектно. Читайте подробнее в материале. 

Топ-7 продуктов для женской красоты

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Продукт №1 – Кресс-салат

продукты для женской красоты

В кресс-салатах содержится большое количество антиоксидантов и железа, а именно они отвечают за здоровье и красоту нашей кожи. Антиоксиданты – предотвращают и снимают воспаления на коже, а железо отвечает за ее здоровый вид. Съедайте ежедневно всего 80 г кресс-салата (небольшой пучок), и уже через 4 недели вы заметите улучшение состояния кожи.

Продукт №2 – Зеленые бобы (стручковая фасоль)

Топ-7 продуктов для женской красоты

В зеленых бобах содержится рекордное количество кремния, именно он помогает росту ресниц.  Они растут быстрее, становятся гуще и волос становится толще. Для этого нужно съедать не менее 300 г бобов, два раза в неделю.

Продукт №3 – Яйцо

Топ-7 продуктов для женской красоты

В яйцах содержится биотин, который отвечает за прочность ногтей. Благодаря употреблению яиц ногти станут крепче и перестанут слоиться.  Но помните, что не рекомендуется употреблять больше 2х яиц в сутки, т.к. они содержат много холестерина.

Продукт №4 – Шпинат

Топ-7 продуктов для женской красоты

Для красоты и блеска глаз кушайте шпинат! В нем содержится лютеин – это пигмент, благодаря которому белкам возвращается их природный белый цвет – для этого в день достаточно употреблять 1-2 стакана листьев свежего шпината.

Продукт №5 – Киви

Топ-7 продуктов для женской красоты

Этот фрукт содержит в себе витамин К1 и большое количество витамина С, которые в сочетании замедляют процесс старения и стимулируют выработку коллагена. Достаточно съедать 2 киви в день и уже через 4 недели вы увидите изменения своей кожи – она станет более подтянутой и упругой.

Продукт №6 – Тыквенные семечки

Топ-7 продуктов для женской красоты

В тыквенных семечках в большом количестве содержится жиры Омега-3 и Омега-6. Они очень богаты цинком, нехватка которого и приводит к проблемам с волосами – они теряют свой блеск и становятся тонкими. Достаточно всего 1-2-ст. ложки тыквенных семечек, и волосы станут блестящими и густыми. Желательно употреблять их сырыми и натощак.

Продукт №7 – Семена льна

продукты для женской красоты

Семена льна содержат в себе большое количество витаминов группы А, В и Е, а также кислоту Омега-3. Эти составляющие отвечают за увлажнение кожи губ, делая ее нежной и гладкой. Семена льна обычно принимают в измельченном виде, запивать их нужно большим количеством воды или добавлять в каши, салат и т.д. Употребляйте не менее 1 ч. л. в день!

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