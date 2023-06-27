Історії, що роблять нас живими: KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом

Сьогодні український музикант KHAYAT презентує EP “Ultra II”, який став довгоочікуваним продовженням музичних життєвих рефлексій артиста. Реліз альбому мав відбутись ще навесні 2022 року, але через початок повномасштабної війни був відкладений і переформатований.

«За рік очікування деякі з пісень особисто для мене просто втратили свою актуальність, тому були написані нові, які вже резонують зі мною сьогоднішнім. Моя музика змінюється, зростає разом зі мною і я вважаю це прекрасним», – говорить артист.

Альбом складається з 5 треків, які ведуть розповідь багатогранних історій людського буття у грі ситуативних контрастів, а саме: «Шов», «Дворами», «Error», «Нехай» та «Давай, давай».

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«Всі історії в цьому альбомі є абсолютно універсальними та водночас особливими. Одягнувши навушники, ви неодмінно почуєте там про себе, якщо ви хоча б раз вже стикались з гостросюжетними реаліями людських відносин. Наративи закладені у цих піснях стали більш доступними для розуміння і це те, що мені б хотілось привнести у українську поп-індустрію: більше сенсу, відвертості та живих емоцій…Кожен рядок у цьому альбомі на своєму місці і був прожитий мною особисто. Вірю, що саме таким чином і має писатись трушна музика», – коментує KHAYAT.

Саунд-продюсером альбому виступив прогресивний український музикант Михайло Гайдай.

А ідеологом та творцем візуальної складової альбому став відомий діджитал митець SAVKA.

Фото: Сергій Андрушенко



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