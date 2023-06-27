Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Неймовірна правда про зірок

Історії, що роблять нас живими: KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом

27.06.2023

Сьогодні український музикант KHAYAT презентує EP “Ultra II”, який став довгоочікуваним продовженням музичних життєвих рефлексій артиста. Реліз альбому мав відбутись ще навесні 2022 року, але через початок повномасштабної війни був відкладений і переформатований. 

KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом

«За рік очікування деякі з пісень особисто для мене просто втратили свою актуальність, тому були написані нові, які вже резонують зі мною сьогоднішнім. Моя музика змінюється, зростає разом зі мною і я вважаю це прекрасним», – говорить артист.

Альбом складається з 5 треків, які ведуть розповідь багатогранних історій людського буття у грі ситуативних контрастів, а саме: «Шов», «Дворами», «Error», «Нехай» та «Давай, давай».

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: які голлівудські знаменитості вчать українську мову?

«Всі історії в цьому альбомі є абсолютно універсальними та водночас особливими. Одягнувши навушники, ви неодмінно почуєте там про себе, якщо ви хоча б раз вже стикались з гостросюжетними реаліями людських відносин. Наративи закладені у цих піснях стали більш доступними для розуміння і це те, що мені б хотілось привнести у українську поп-індустрію: більше сенсу, відвертості  та живих емоцій…Кожен рядок  у цьому альбомі на своєму місці і був прожитий мною особисто. Вірю, що саме таким чином і має писатись трушна музика», – коментує KHAYAT.

KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом

Саунд-продюсером альбому виступив прогресивний український музикант Михайло Гайдай.

А ідеологом та творцем візуальної складової альбому став відомий діджитал митець SAVKA.

Фото: Сергій Андрушенко

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Читайте також
KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом
Неймовірна правда про зірок

«Неймовірна правда про зірок»: які голлівудські знаменитості вчать українську мову?

 KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом
Неймовірна правда про зірок

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк озвучила принцесу анімаційної пригоди «Брати супер Маріо в кіно»

 KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом
Неймовірна правда про зірок

Співак PTASHKIN став ветераном Бахмута і презентував альбом військових пісень

 KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом
Неймовірна правда про зірок

Коли закінчиться війна: Оля Полякова презентувала нову концертну програму в Києві

 KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом
Неймовірна правда про зірок

Можу посміхатися і жити далі, а можу розплакатися після розмови з Андрієм: акторка Наталка Денисенко про чоловіка в ЗСУ та життя в реаліях війни

 KHAYAT презентує відвертий нео-поп альбом
Неймовірна правда про зірок

Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ