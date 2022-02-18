«Неймовірна правда про зірок» на СТБ отмечает юбилей: 6 фактов о любимом проекте

19 февраля на СТБ выйдет юбилейный 100-й выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Каждую неделю ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают тайны звезд, за которыми следят миллионы поклонников по всему миру. Как менялся проект с 2010 года, и какие интересные факты о нем вы могли не знать?

Больше по теме: Наталья Татаринцева рассказала о работе ведущей в проекте «Танцы. World of Dance»

Премьера проекта в эфире СТБ состоялась 25 октября 2010 года. В апреле 2020-го, после перерыва, «Неймовірна правда про зірок» вернулась на телеэкраны в обновленном формате. Первые ведущие проекта ― Григорий Решетник и Анна Свиридова . Вскоре, с апреля 2011 года, соведущей Григория Решетника стала звезда группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер. С 2020 года главные новости о жизни знаменитостей раскрывают Григорий Решетник и Надежда Матвеева. Максимальное количество просмотров на youtube-канале собрало видео о конфликте Владимира Кличко с Шенноном Бриггсом. Его посмотрели более 1 782 200 раз . Курьезы, запоминающиеся сюжеты и работа на карантине.

Интересные факты о команде раскрыл руководитель проекта Дмитрий Слободян.

О работе на карантине: «У нас небольшой, но очень профессиональный коллектив. Это самое ценное, что может быть. Даже будучи на карантине, журналисты умудрялись брать интервью у звезд онлайн. Передавали им реквизит под рубрики и проводили интервью. Выставляли кадр тоже онлайн, на телефон звезды (улыбается. ― Прим. ред.). Мы видели, что им это тоже интересно, поэтому веселились вместе и получали шикарные сюжеты».

О курьезах: «В студии всегда царит непринужденная обстановка, ведущие много

шутят и дурачатся. Мы всегда работаем по сценарию, но часто интересные мысли рождаются прямо на съемочной площадке. Так и случилось в один из дней, когда компанию нашим ведущим составила Сэми ― любимая собака Нади Матвеевой. Она присутствует на каждой съемке и является полноценным членом команды. Сэми отлично держалась в кадре, и мы сняли все одним дублем».

О самом впечатлившем и необычном сюжете: «Для меня самый эмоциональный сюжет был посвященный Кузьме Скрябину. Я, как и многие наши зрители, вырос на его творчестве, даже успел с ним познакомиться лично. Горько, когда уходят такие талантливые, умные, добрые, честные люди. Благодаря этому сюжету и многим интервью со звездами я узнал, сколько жизней и сердец он затронул своей деятельностью, как влиял на звезд, которые были в начале пути или хотели забросить творческую карьеру.

Самыми необычными для меня стали съемки, когда Монро показала нам фотографию себя в мужском обличии, до того, как она стала Монро. Это было необычно, но, как и в любом интервью с Монро, ― очень весело».

19 февраля в 9:20 в эфире выйдет юбилейный 100-й выпуск «Неймовірної правди про зірок». Команда покажет сюжет с самыми яркими моментами за все 100 эфиров, украинские звезды поздравят проект с важной датой, а ведущие продолжат открывать инсайдерскую информацию о селебрити! Не пропустите настоящее событие уже в эту субботу! В честь юбилейного выпуска команда «Неймовірної правди про зірок» создала аккаунт в Instagram ― https://instagram.com/nppz.stb?utm_medium=copy_link . В нем пользователи смогут следить за самыми актуальными новостями из мира звезд, увидеть закулисье съемочного процесса и расширенные версии интервью, которые не вошли в эфир.

Video: «Неймовірна правда про зірок» на СТБ отмечает юбилей: 6 фактов о любимом проекте Выходит 100-тый выпуск проекта Неймовірна правда про зірок на СТБ. Как программа отмечает юбилей, и какие интересные факты можно вспомнить о шоу Неймовірна правда про зірок

Больше по теме: Что известно о новом Холостяке 12 сезона?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.