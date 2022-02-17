Совсем недавно стало известно, что ведущей проекта «Танцы. World of Dance» стала семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по полдэнсу и профессиональный тренер Наталья Татаринцева. Девушка поделилась эмоциями от первых дней съемок в своих соцсетях. Детали ― далее в материале.

«Говорите откровенно, кто-то такое ожидал? Я нет, но очень этого хотела! Теперь официально и на украинском я могу сообщить вам, что давняя мечта попробовать себя в роли телеведущей осуществляется именно сейчас! Встречайте меня в новом статусе и следите за новостями на странице нашего танцевального проекта. Кстати, мой крутой муж Женя Кот ― судья этого шоу. На самом деле, он мне очень помогает своей поддержкой. Сегодня у нас первый съемочный день на проекте и мой дебют, и я капец как нервничаю! Мне очень важна ваша поддержка!»

Через несколько дней стилисты сменили образ ведущей, и она призналась, что кайфует на съемках шоу.

«Это мой третий день в роли ведущей на “Танцы. World of Dance”. Мне так кайфово здесь! Честно, не хотела бы быть на месте судей проекта, потому что я совсем недавно была на месте участника и еще очень близко чувствую то же, что и они, поэтому хочется просто быть рядом с ними и поддерживать перед первым шагом на сцену! Мне кажется, я на своем месте».

Премьера «Танцы. World of Dance» на телеканале СТБ состоится 26 марта в 19:00.

Напомним, что недавно СТБ раскрыл имена звездного жюри и ведущей проекта «Танцы. World of Dance». Этой весной лучших танцоров будут выбирать: Татьяна Денисова, Макс Чмерковский и Евгений Кот.

Следите за новостями на официальных страницах телеканала, чтобы первыми узнавать подробности о проекте «Танцы. World of Dance».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛЬЯ ТАТАРИНЦЕВА (@tatarintseva.kot)

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