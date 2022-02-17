Нещодавно стало відомо, що ведучою проєкту «Танці. World of Dance» буде семиразова чемпіонка України, Європи і світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з полденсу та професійна тренерка Наталя Татаринцева. Дівчина поділилася емоціями від перших днів знімань у своїх соцмережах. Деталі – далі в матеріалі.

«Кажіть відверто, хтось на таке очікував? Я ні, але дуже цього хотіла! Тепер офіційно та українською я можу повідомити вам, що давня мрія спробувати себе у ролі телеведучої здійснюється саме зараз! Зустрічайте мене в новому статусі та слідкуйте за новинами на сторінці нашого танцювального проєкту. До речі, мій крутезний чоловік Женя Кот ― суддя цього шоу. Насправді, він мені дуже допомагає своєю підтримкою. Сьогодні в нас перший знімальний день на проєкті і мій дебют, і я капець як нервую! Мені дуже важлива ваша підтримка!»

Через кілька днів стилісти змінили образ ведучої, і вона зізналася, що кайфує на зніманнях шоу.

«Це мій третій день в ролі ведучої на “Танці. World of Dance”. Мені так кайфово тут! Чесно, не хотіла б бути на місці суддів проєкту, бо я ще зовсім недавно була на місці учасника і ще дуже близько відчуваю те саме, що й вони, тому хочеться просто бути поруч із ними та підтримувати перед першим кроком на сцену! Мені здається, я на своєму місці».

Прем’єра «Танці. World of Dance» на телеканалі СТБ відбудеться 26 березня о 19:00.

Нагадаємо, що нещодавно СТБ розкрив імена зіркового журі та ведучої проєкту «Танці. World of Dance». Цієї весни найкращих танцюристів обиратимуть: Тетяна Денисова, Макс Чмерковський та Євген Кот.

Стежте за новинами на офіційних сторінках телеканалу, щоб першими дізнаватися всі подробиці про проєкт «Танці. World of Dance».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛЬЯ ТАТАРИНЦЕВА (@tatarintseva.kot)

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