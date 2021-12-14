Легендарне шоу «Україна має талант» б’є рекорди не лише в ефірі, а й в інтернеті. Цієї осені вся країна знову переконалася, наскільки ми, українці, талановиті. Настав час показати, як прекрасно ми танцюємо! В ефір телеканалу СТБ повертаються танці! Зовсім скоро найкращі танцівники і танцівниці країни знову зберуться на головній сцені, щоби поборотися за звання найсильнішого.

Відомий танцівник та суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот прокоментував повернення танців: «Я щасливий від того, що танці повертаються на СТБ. Нарешті професійні танцівники і танцівниці знову вийдуть на перший план і зможуть продемонструвати свою майстерність у різних жанрах. Це новий етап розвитку танцювального мистецтва в Україні. Зовсім скоро ми станемо свідками народження справжніх зірок танцю, чиїм талантом пишатиметься вся країна».

Нагадаємо, що роботу над проєктом уже розпочато, і СТБ оголошує про старт кастингу.

Якщо ви володієте будь-яким танцювальним стилем і хочете стати учасником улюбленого проєкту, наша команда чекає на вашу заявку. Жодних обмежень за віком, напрямом і кількістю людей на сцені! Оберіть будь-який зручний для вас спосіб:

– заповніть анкету на сайті СТБ ТУТ;

– зніміть свій танець на відео і опублікуйте в себе в соцмережах. Обов’язково поставте хештег #танцінастб і позначте офіційну сторінку СТБ (фейсбук, інстаграм або тікток), щоб ми вас побачили;

– або надішліть нам відео зі своїм танцем у Viber, Telegram чи WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться навесні 2022 року. Стежте за новинами на офіційних сторінках СТБ, щоб першими дізнатись усі подробиці про проєкт.

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