Після п’ятирічної перерви і в осучасненому вигляді у нас створюється наймасштабніше танцювальне шоу в країні за всесвітньо відомим форматом «World of Dance». Це найбільший конкурс в історії світових танців, і Україна є п’ятою країною, яка взялася підкорити цей масштаб. На кастингах «Танці. World of Dance» побували журналісти «Вікна. Новини». Подробиці ― далі в матеріалі.

На кастинг проєкту подалося понад 3 тисячі танцівників з усього світу. Женя Кот зізнається ― хвилюються не тільки учасники. «Моє серце хвилюється, коли учасники виходять на сцену. Але я знаю, що формат “Танці. World of Dance” дасть неймовірно потужний поштовх для того, аби знову реанімувати і пробудити нашу танцювальну індустрію. Показати країні, які круті і талантовиті у нас люди».

Наталя Татаринцева також поділяє емоції учасників.

«Мені здається, я розумію кожного на 100 відсотків. Я разом з ними переживаю перед сценою, в мене навіть пітніють долоні».

А Макс Чмерковський обирає учасників ретельно і без емоцій.

«Я не знаю, чи можна мене здивувати чимось новим, але здивувати виконанням чогось, що ми раніше бачили, також можна. В Америці ми побачили, що цей формат допоміг багатьом танцівникам, аби вони отримали своє ім’я. Тому сьогодні ми вибираємо найкращих».

Ще одна суддя шоу Тетяна Денисова розповіла журналістці «Вікна. Новини», за якими критеріями вони оцінюють учасників.

«Ми виставляємо бали за 5 критеріями: це виступ, техніка, хореографія, креативність і презентація».

Нагадаємо, що прем’єра шоу «Танці. World of Dance» на телеканалі СТБ відбудеться 26 березня о 19:00.

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