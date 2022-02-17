После пятилетнего перерыва и в современном виде у нас создается самое масштабное танцевальное шоу в стране по всемирно известному формату «World of Dance». Это крупнейший конкурс в истории мировых танцев, и Украина является пятой страной, которая взялась покорить этот масштаб. На кастингах «Танцы. World of Dance» побывали журналисты «Вікна. Новини». Подробности ― далее в материале.

На кастинг проекта подалось более 3 тысяч танцовщиков со всего мира. Женя Кот признается ― переживают не только участники.

«Мое сердце волнуется, когда участники выходят на сцену. Но я знаю, что формат “Танцы. World of Dance” даст невероятно мощный толчок для того, чтобы снова реанимировать и пробудить нашу танцевальную индустрию. Показать стране, какие крутые и талантливые у нас люди».

Наталья Татаринцева также разделяет эмоции участников.

«Мне кажется, я понимаю каждого на 100 процентов. Я вместе с ними переживаю перед сценой, у меня даже потеют ладони».

А Макс Чмерковский выбирает участников тщательно и без эмоций.

«Я не знаю, можно ли меня удивить чем-то новым, но удивить исполнением чего-то, что мы раньше видели, тоже можно. В Америке мы увидели, что этот формат помог многим танцовщикам, чтобы они получили свое имя. Поэтому сегодня мы выбираем лучших».

Еще один судья шоу Татьяна Денисова рассказала журналистке «Вікна. Новини», по каким критериям они оценивают участников.

«Мы выставляем баллы по 5 критериям: это выступление, техника, хореография, креативность и презентация».

Напомним, что премьера шоу «Танцы. World of Dance» на телеканале СТБ состоится 26 марта в 19:00.

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