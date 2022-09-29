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Танці

Прем’єра Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ

29.09.2022

Шоу Танці. World of Dance переконає, що часом мова танцю набагато промовистіше, ніж будь-які слова. Не пропустіть зародження нової танцювальної революції – станьте свідком феєричного симбіозу танцю і новітніх технологій!

Новий формат сучасного танцювального шоу

Шоу Танці. World of Dance – адаптація всесвітньо відомого конкурсу World of Dance, на сцену якого мріють потрапити всі танцівники й танцівниці ще з дитинства! Саме завдяки йому звичайні юнаки з двадцяти п’яти країн, які володіли феноменальною пластичністю, граційністю й ритмікою, змогли стати зірками в танцювальному світі та досягнути неабияких висот. А тепер нагода продемонструвати свій унікальний талант усій країні випаде й українським майстрам хореографічного мистецтва! Восени 2022 року на глядачів чекатиме грандіозна прем’єра шоу Танці. World of Dance, а на учасників – терниста, проте захоплива дорога випробувань на шляху до перемоги та головного грошового призу.

Video: Прем’єра Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ

Прем'єра - Taнці. World Of Dance 2022 почнеться вже цієї осені на СТБ. Дивіться нові випуски Taнці. World Of Dance 2022

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