Танці World of Dance: дата прем'єри на СТБ

Танцюй життя разом з СТБ: оголошено дату прем’єри проєкту «Танці. World of Dance»

Вони підкорювали світові танцювальні сцени, а тепер змушують танцювати ворогів. Їх танцювальні зали розтрощили російськи ракети, але вони не залишились сидіти в підвалах. Вони танцюють життя заради мрії та нашої перемоги, бо не можуть інакше. Телеканал СТБ продовжує системну роботу з розвитку національного креативного продукту, емоційної підтримки суспільства та українських талантів. Вже 30 жовтня в ефірі СТБ відбудеться грандіозна та довгоочікувана прем’єра проєкту, відзнятого до 24 лютого – «Танці. World of Dance».

Жодних обмежень для учасників за віком або стилем. На сцену вийдуть чемпіони світу з бальних танців та юні володарі кубка світу з брейк-дансу; зворушливі родинні дуети та великі колективи з шаленою енергетикою; зіркові танцівники, які зараз боронять країну в лавах ЗСУ; ті хто танцює від народження й ті, хто доводять, що починати ніколи не пізно. Наймолодшому учаснику «Танців» усього 5 років, а найстаршим — близько 60.

«Ми покажемо надихаючі історії найкращих танцівників і танцівниць країни. А вони мовою танцю розкажуть глядачам про всі найважливіші моменти нашого життя — любов, мрії, стосунки з рідними, важливі соціальні теми. Це буде не лише красиво та видовищно, але і сучасно та технологічно. А найголовніше – з теплом і позитивними емоціями, які нам усім так необхідні сьогодні. Це буде грандіозна танцювальна історія, яка вкотре доведе, що ми, українці – незламна, непереможна, дуже чуттєва і найталановитіша нація», — коментує керівник проєкту Анатолій Максимов.

У проєкті не буде балів від суворого журі. Оцінюватимуть улюблених танцівників і танцівниць лише глядачі.

Video: Танцюй життя разом з СТБ: оголошено дату прем’єри проєкту «Танці. World of Dance» Оголошено дату прем'єри проєкту Танці. World of Dance 2022. Дізнайтесь, коли дата старту танцювального проєкту Танці. World of Dance на СТБ у 2022 році

Ведуча проєкту «Танці. World of Dance» – чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталя Татарінцева.

В ефірі СТБ вийде 8 випусків, які команда проєкту встигла відзняти до повномасштабного вторгнення росії 24 лютого. Проєкт виходитиме українською мовою.

“Танці. World of Dance” – з 30 жовтня щонеділі о 20:00 в ефірі СТБ.

Слідкуйте за новинами на офіційних сторінках проєкту:

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Video: Танцюй життя разом з СТБ: оголошено дату прем’єри проєкту «Танці. World of Dance» Оголошено дату прем'єри проєкту Танці. World of Dance 2022. Дізнайтесь, коли дата старту танцювального проєкту Танці. World of Dance на СТБ у 2022 році