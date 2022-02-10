Телеканал СТБ і група Starlight Media вже готують нове масштабне шоу — українську адаптацію успішного формату «World of Dance», який дистриб’ютує компанія NBCUniversal. Уже цієї весни Україна побачить найкращий сучасний танцювальний проєкт, який існує на світовому телебаченні. На цю сцену прагнуть вийти топові танцівники й танцівниці, а місце за столом журі гідні посісти лише найіменитіші хореографи й постановники. Та коли ж відбудеться прем’єра шоу? Дізнайтеся просто зараз!

Прем’єра «Танці. World of Dance» на телеканалі СТБ відбудеться 26 березня о 19:00.

Нагадаємо, що днями СТБ розкрив імена зіркового журі та ведучої проєкту «Танці. World of Dance». Цієї весни найкращих танцюристів обиратимуть: Тетяна Денисова, Макс Чмерковський та Євген Кот.

Ведуча проєкту «Танці. World of Dance» — семиразова чемпіонка України, Європи і світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з полденсу та професійна тренерка Наталя Татаринцева.

Зйомки телевізійних кастингів розпочато.

Генеральна продюсерка програм СТБ ― Наталя Франчук.

Виробництво ― творча студія Starlight Production.

Директорка студії ― Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту ― Анатолій Максимов.

Стежте за новинами на офіційних сторінках телеканалу, щоб першими дізнаватися всі подробиці про проєкт «Танці. World of Dance».

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