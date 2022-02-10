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Стала известна дата старта проекта «Танцы. World of Dance»

10.02.2022

Телеканал СТБ и группа Starlight Media уже готовят новое масштабное шоу ― украинскую адаптацию успешного формата «World of Dance», дистрибутируемого компанией NBCUniversal. Уже этой весной Украина увидит лучший современный танцевальный проект, существующий на мировом телевидении. На эту сцену стремятся выйти топовые танцовщики и танцовщицы, а место за столом жюри достойны занять только знаменитые хореографы и постановщики. Но когда же состоится премьера шоу? Узнайте прямо сейчас!

Премьера «Танцы. World of Dance» на телеканале СТБ состоится 26 марта в 19:00.

Напомним, что на днях СТБ раскрыл имена звездного жюри и ведущего проекта «Танцы. World of Dance». Этой весной лучших танцоров будут выбирать: Татьяна Денисова, Макс Чмерковский и Евгений Кот.

Ведущая проекта «Танцы. World of Dance» ― семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-дэнсу и профессиональная тренер Наталья Татаринцева.

Съемки телевизионных кастингов начались.

Генеральный продюсер программ СТБ ― Наталья Франчук.

Производство ― творческая студия Starlight Production.

Директор студии ― Елизавета Гусева.

Руководитель проекта ― Анатолий Максимов.

Следите за новостями на официальных страницах телеканала, чтобы первыми узнавать подробности о проекте «Танцы. World of Dance».

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