Стала известна дата старта проекта «Танцы. World of Dance»
Телеканал СТБ и группа Starlight Media уже готовят новое масштабное шоу ― украинскую адаптацию успешного формата «World of Dance», дистрибутируемого компанией NBCUniversal. Уже этой весной Украина увидит лучший современный танцевальный проект, существующий на мировом телевидении. На эту сцену стремятся выйти топовые танцовщики и танцовщицы, а место за столом жюри достойны занять только знаменитые хореографы и постановщики. Но когда же состоится премьера шоу? Узнайте прямо сейчас!
Премьера «Танцы. World of Dance» на телеканале СТБ состоится 26 марта в 19:00.
Напомним, что на днях СТБ раскрыл имена звездного жюри и ведущего проекта «Танцы. World of Dance». Этой весной лучших танцоров будут выбирать: Татьяна Денисова, Макс Чмерковский и Евгений Кот.
Ведущая проекта «Танцы. World of Dance» ― семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-дэнсу и профессиональная тренер Наталья Татаринцева.
Съемки телевизионных кастингов начались.
Генеральный продюсер программ СТБ ― Наталья Франчук.
Производство ― творческая студия Starlight Production.
Директор студии ― Елизавета Гусева.
Руководитель проекта ― Анатолий Максимов.
Следите за новостями на официальных страницах телеканала, чтобы первыми узнавать подробности о проекте «Танцы. World of Dance».
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