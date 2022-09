Премьера Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ

Шоу Танцы. World of Dance убедит, что порой язык танца гораздо красноречивее любых слов. Не пропустите зарождение новой танцевальной революции – станьте свидетелем феерического симбиоза танца и новейших технологий!

Новый формат современного танцевального шоу

Шоу Танцы. World of Dance – адаптация всемирно известного конкурса World of Dance, на сцену которого мечтают попасть все танцовщики и танцовщицы еще с детства! Именно благодаря ему обычные юноши из двадцати пяти стран, обладавшие феноменальной пластичностью, грациозностью и ритмикой, смогли стать звездами в танцевальном мире и добиться незаурядных высот. А теперь возможность продемонстрировать свой уникальный талант всей стране представится и украинским мастерам хореографического искусства! Осенью 2022 года зрителей будет ждать грандиозная премьера шоу Танцы. World of Dance, а участников – тернистая, но увлекательная дорога испытаний на пути к победе и главному денежному призу.

Video: Премьера Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ