Скучили за неймовірними постановками від Костянтина Томільченка? Раді вам повідомити, що Костянтин став режисером-постановником проєкту «Танці. World of dance». В ефір телеканалу СТБ повертаються танці! Зовсім скоро найкращі танцівники і танцівниці країни знову зберуться на головній сцені, щоби поборотися за звання найсильнішого.

Нагадаємо, що телеканал СТБ і група Starlight Media готують нове масштабне шоу — українську адаптацію успішного формату World of Dance, який дистриб’ютує компанія NBCUniversal. Уже цієї весни Україна побачить найкращий сучасний танцювальний проєкт, який існує на світовому телебаченні. На цю сцену прагнуть вийти топові танцівники й танцівниці, а місце за столом журі гідні посісти лише найіменитіші хореографи та постановники.

На днях СТБ розкрив імена зіркового журі та ведучої проєкту «Танці. World of Dance». Цієї весни найкращих танцюристів обиратимуть: Тетяна Денисова, Макс Чмерковський та Євген Кот.

Більше на тему: Ми станемо свідками народження справжніх зірок танцю: Євген Кот прокоментував повернення танцювального шоу на СТБ

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ