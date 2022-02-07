Соскучились по невероятным постановкам от Константина Томильченко? Рады вам сообщить, что Константин стал режиссером-постановщиком проекта «Танцы. World of dance». В эфир телеканала СТБ возвращаются танцы! Совсем скоро лучшие танцовщики и танцовщицы страны снова соберутся на главной сцене, чтобы сразиться за звание сильнейшего.

Напомним, что телеканал СТБ и группа Starlight Media готовят новое масштабное шоу ― украинскую адаптацию успешного формата World of Dance, который дистрибутирует компания NBCUniversal. Уже этой весной Украина увидит лучший современный танцевальный проект, существующий на мировом телевидении. На эту сцену стремятся выйти топовые танцовщики и танцовщицы, а место за столом жюри достойны занять только знаменитые хореографы и постановщики.

На днях СТБ раскрыл имена звездного жюри и ведущей проекта «Танцы. World of Dance». Этой весной лучших танцоров будут выбирать: Татьяна Денисова, Макс Чмерковский и Евгений Кот.

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